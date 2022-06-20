انتشال جُثث مُتحلّلة قبالة سواحل الصخيرة



أكد المستشار البلدي بالصخيرة، حافظ بورقعة في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الإثنين 20 جوان 2022، انتشال جثتين متحللتين لمهاجرين قبالة سواحل الصخيرة، مبرزا بأن الجثث التي تم العثور عليها إلى الآن تعود لمواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى صفاقس.

وكشف المستشار البلدي بأنه تمّ صباح اليوم، العثور على المركب الذي كان يُقل هؤلاء المهاجرين بين منطقة بوسعيد ومدينة الصخيرة.

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