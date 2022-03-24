انتهاء الأشغال في مفترق بن دحة و استئناف التزويد بالماء اليوم

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّ الأشغال الأساسية لربط القناة الرئيسية لجلب المياه قطر 1600 مم باتجاه الضاحية الجنوبية للعاصمة على مستوى مفترق بن دحة انتهت على الساعة التاسعة صباحا من هذا اليوم الخميس 24 مارس 2022، وانطلقت عملية إعادة تدفق المياه من المحطة المعالجة بغدير القلة وتعبئة القناة والخزانات والشبكات.

وأكّدت الشركة أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بالمياه بداية من هذا اليوم الخميس، على الساعة منتصف النهار على أن يتواصل تزويد كل المناطق المعنية بصفة طبيعية خلال يومي الخميس 24 مارس والجمعة 25 مارس 2022.

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