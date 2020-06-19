انتهاء العلاقة التعاقدية بين أطباء القطاع الخاص والكنام

أعلن المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص اليوم الجمعة، أنه بحلول 1 جويلية 2020 لن يعود هناك أي رابط قانوني بين أطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وذكر المكتب التنفيذي أن الاتفاقية المنتهية قد تم تمديدها بصفة استثنائية حتى يوم 30 جوان 2020 بمقتضى الملحق التعديلي التاسع وتحت شروط وخارطة طريق واضحة حددها اتفاق 11 فيفري 2020.

ويُحمّل المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص الصندوق الوطني للتأمين على المرض المسؤولية الكاملة لتأخر وضع اتفاقية جديدة إذ لم يسع الصندوق في الشهور الأربعة الأخيرة للإيفاء بالتزاماته وللتفاوض حولها رغم دعوات النقابة.

وأكد المكتب التنفيذي أنه أعطى الصندوق أقصى ما يمكن من الفرص التي لم يستغلها، معربا عن أسفه للوصول إلى هذه الوضعية الخارجة عن نطاقه ومؤكدا استعداده للتحاور بتأنّ من أجل علاقة تعاقدية جادة في إطار اتفاقية جديدة تحترم حقوق كل المتدخلين.

ودعا المكتب التنفيذي جميع أطباء القطاع الخاص للالتفاف حول النقابة والاستعداد لخوض المرحلة القادمة التي ستحدد مضمونها الهيئة الإدارية التي ستجتمع يوم 28 جوان.

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