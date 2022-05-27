انخفاض في الحرارة مع أمطار متفرقة آخر النهار

من المنتظر أن يتعزّز انخفاض الحرارة اليوم الجمعة، خلال هذا اليوم مع استمرار تدفق التيارات الهوائية الشمالية وتكون في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة لتتراوح القصوى بين 20 و26 درجة بالشمال والمرتفعات، في حدود 18 بأقصى الشمال الغربي، وبين 28 و34 ببقية الجهات كما تصل إلى 36 بالبرمة وبرج الخضراء.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

من المنتظر ان نشهد سحبا عابرة بأغلب المناطق وتكون احيانا كثيفة بالشمال مع امطار متفرقة تكتسي صبغة رعدية اخر النهار بأقصى الشمال.

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