انخفاض حاد في الحرارة مع أمطار وثلوج

يتميز طقس اليوم الخميس، بأجواء شتوية خالصة وانخفاض حاد وملحوظ منتظر في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 4 و8 درجات بالمرتفعات وتكون بين 10 و14 ببقية الجهات كما تصل إلى 16 بالجنوب.

أمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط ثم تشمل الجنوب الشرقي ليلا مع تساقط ثلوج بالمرتفعات التي يتجاوز ارتفاعها 1000 متر.

تتواصل الرياح القوية قرب السواحل والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

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