انخفاض حاد للسندات الصادرة عن البنك المركزي

انخفضت، اليوم الاثنين، السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا، وذلك بعد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة.

وتراجع إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنت ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي، وفق ما أعلنته وكالة رويترز.

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