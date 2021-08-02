انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الاثنين 2 أوت 2021، بمؤشر انخفاض نسبي في الحرارة لتتراوح القصوى بين 29 و35 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 36 و41 داخل البلاد مع ظهور الشهيلي باستثناء الجنوب الغربي حيث تتواصل في مستوى 45/40 درجة.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب محليا بمنطقة سرات.

سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة ومحلية.

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