انخفاض في الحرارة مع أجواء قليلة السحب بأغلب الولايات

يتميز طقس اليوم الاثنين، بانخفاض نسبي منتظر في الحرارة ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب عموما.

أجواء قليلة السحب بأغلب ولايات البلاد مع نشاط متوقع للسحب الرعدية في فترة ما بعد الظهر بقفصة، القصرين وسيدي بوزيد.

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