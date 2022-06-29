انخفاض في الحرارة مع أجواء مغيمة بأغلب المناطق

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بانخفاض طفيف مرتقب في الحرارة مع استمرار تدفق التيارات الهوائية الشمالية لتتراوح القصوى بين 28 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 35 و42 ببقية الجهات كما تصل محليا إلى 45 بالجنوب.

يتواصل نشاط الرياح نسبيا قرب السواحل وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية، أما البحر مضطرب عموما.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية مرفوقة بأمطار متفرقة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية.

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