انخفاض في الحرارة مع أمطار بهذه الجهات

تتواصل اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، مؤشرات التكونات الرعدية بالمرتفعات ومن المنتظر أن تكون مرفوقة بأمطار احيانا غزيرة وبكميات محليا هامة مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة كما تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية، مع امطار محلية ممكنة بالجنوب.

انخفاض طفيف في الحرارة بالسواحل الشمالية والمرتفعات حيث تتراوح القصوى بين 30 و36 درجة وتكون بين 37 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح معتدلة عموما وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية، اما البحر قليل الاضطراب إلى متموج.

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