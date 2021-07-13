انخفاض في الحرارة مع أمطار رعدية متوقعة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2021، بانخفاض نسبي منتظر في الحرارة بمناطق الشمال خلال هذا اليوم لتتراجع القصوى إلى مستوى 39/33 درجة وتكون في حدود 29 بالمناطق الساحلية ، في حين تتواصل مرتفعة ببقية الجهات حيث تتراوح بين 38 و45 كما تصل إلى 47 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة بالشمال تكتسي صبغة رعدية بمناطق اقصى الشمال بعد الظهر.

الرياح معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

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