انخفاض في الحرارة مع أمطار متفرقة بهذه الولايات

تتواصل اليوم الأربعاء، مؤشرات التكونات الرعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة لتشمل تدريجيا عددا من المعتمديات الشرقية اخر النهار.

الولايات المعنية مبدئيا هي الكاف، سليانة، القصرين ومن ثم القيروان وسيدي بوزيد.

الجديد هو الانخفاض النسبي المنتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 29 و36 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 37 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات، متموج إلى مضطرب ببقية السواحل.

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