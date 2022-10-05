انخفاض في الحرارة مع أمطار متوقعة بعد الظهر بهذه الجهات

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بأجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات وتغييرات منتظرة في فترة ما بعد الظهر حيث يُتوقع نشاطا لخلايا رعدية ترافقها امطار بالوسط ومحليا الجنوب و الشمال الغربي مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بعد الظهر.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 25 و31 درجة وتكون في حدود 23 بالمرتفعات الغربية للبلاد.

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