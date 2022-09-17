انخفاض في الحرارة مع أمطار متوقعة بالشمال والوسط

يتميز طقس اليوم السبت، بانخفاض مرتقب في الحرارة لتتراجع القصوى إلى مستوى 32/26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 34 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

أمطار متفرقة ورعدية تبقى ممكنة اليوم بالشمال ومحليا الوسط مع إمكانية تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة، مع سحب عابرة جنوب البلاد .

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وأثناء مرور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.

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