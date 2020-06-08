انخفاض في الحرارة مع أمطار متوقعة بعد الظهر

تتميز انطلاقة هذا الأسبوع، بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة نتيجة لعودة التيارات الهوائية الشمالية بعد تجاوزها لمستوى 40 في ولايات الجنوب يوم أمس.

ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 32 و37 ببقية الجهات كما تصل إلى 40 بالبرمة وبرج الخضراء.

نشاط متوقع للخلايا الرعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، مع أمطار متفرقة مع تساقط البرد بأماكن محدودة لتشمل تدريجياً بعض المناطق الشرقية.

تراجع مرتقب في فاعلية الرياح ومن المتوقع ان تنخفض سرعتها القصوى اليوم إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب عموما.

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