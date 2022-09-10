انخفاض في الحرارة مع أمطار متوقعة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم السبت، بانخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات كما تصل إلى 44 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

نشاط السحب الرعدية بعد الظهر بالوسط ومحليا الشمال متوقع حيث ترافقها أمطار تكون احيانا غزيرة بالمناطق الشرقية مع تساقط البرد باماكن محدودة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتتقوى نسبيا أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج إلى قليل الاضطراب.

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