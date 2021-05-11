انخفاض في الحرارة مع إمكانية نزول بعض الأمطار

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021، بانخفاض متوقع في الحرارة لتتراجع القصوى إلى مستوى 26/21 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية، وتكون بين 28 و34 ببقية مناطق البلاد.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومضطرب الى شديد الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون احيانا كثيفة بالشمال مع إمكانية نزول بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال.

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