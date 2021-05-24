اقرأ المزيد ...

انخفاض في الحرارة مع رياح تصل إلى 60 كلم/س يتميز طقس اليوم الجمعة 15 ماي 2020، بمؤشر إيجابي هام وهو انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ل ...

الحرارة في انخفاض مع رياح تتطلب اليقظة يتميز طقس اليوم الخميس 7 ماي 2020، بانخفاض في الحرارة وقربها إلى مستوى المعدلات العادية له ...

انخفاض في الحرارة مع رياح تتطلب اليقظة يتميز طقس اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021، بانخفاض نسبي منتظر في الحرارة مع هبوب الرياح الشمالي ...

انخفاض في الحرارة مع رياح تصل إلى 60 كلم/س نستقبل هذا الأسبوع بمؤشر انخفاض في الحرارة لتتراجع القصوى إلى مستوى 28/23 بالشمال والمناطق ا ...