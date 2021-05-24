انخفاض في الحرارة مع رياح تتطلب اليقظة

يتميز طقس اليوم الاثنين 24 ماي 2021، بانخفاض في الحرارة لتتراجع القصوى إلى مستوى 27/22 بالمناطق الساحلية وتكون بين 30 و35 درجة ببقية الجهات باستثناء الجنوب الغربي وأقصى الجنوب حيث تتواصل مرتفعة وتتراوح بين 37 و42 درجة.
تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب ليلا حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.
أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات.
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