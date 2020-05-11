انخفاض في الحرارة مع رياح تصل إلى 60 كلم/س

اخر تحديث : 11/05/2020

طقس حرارة
نستقبل هذا الأسبوع بمؤشر انخفاض في الحرارة لتتراجع القصوى إلى مستوى 28/23 بالشمال والمناطق الساحلية ، وتكون بين 28 و33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 40 بالبرمة وبرج الخضراء.
تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تكون مرفوقة بدواوير رملية محلية، ومن المتوقع أن تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب بسواحل نابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وقابس ومدنين ومتموج بالشمال.


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