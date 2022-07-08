انخفاض في الحرارة مع رياح تصل إلى 60 كلم/س

يتميز طقس اليوم الجمعة 8 جويلية 2022، بانخفاض مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 34 و39 ببقية الجهات كما تصل إلى 43 بالبرمة وبرج الخضراء.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

خلايا رعدية متوقع تكونها بعد الظهر بقفصة والقصرين، مع سحب عابرة ببقية الجهات.

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