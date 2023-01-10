انخفاض في الحرارة مع رياح تصل إلى 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بشدة الرياح حيث تُعتبر أبرز العناصر الجوية اليوم حيث تصل سرعتها إلى 70 كلم/س قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان.

بقايا امطار ممكنة بالشمال مع سحب عابرة بالوسط والجنوب.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 11 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 16 و21 ببقية المناطق.

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