انخفاض في الحرارة مع رياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/س

يتميز طقس اليوم الاثنين 24 أوت 2020، بانخفاض في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 29 و34 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 35 و41 ببقية الجهات.

كما تتواصل شدة الرياح قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموج إلى مضطرب ببقية المجالات البحرية.

مؤشرات نشاط الخلايا الرعدية بعد الظهر بولايات القصرين ، سيدي بوزيد وقفصة متواصلة وقد ترافقها امطار متفرقة، أما بقية الجهات فتكون السحب بها عامة قليلة.

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