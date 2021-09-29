انخفاض في الحرارة مع رياح تصل سرعتها إلى 60 كلم/س

يتميز طقس اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، بانخفاض طفيف مرتقب في الحرارة مع هبوب الرياح الشمالية لتتراوح القصوى بين 26 و32 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 32 و36 ببقية الجهات كما تصل إلى 38 بالبرمة وبرج الخضراء.

تكون السماء صافية الى قليلة السحب بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالجنوب الغربي.

يبقى هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة هو ابرز العناصر الجوية لحالة الطقس.

ومن المنتظر أن تصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/س، مع وجود نشرات تحذيرية بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

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