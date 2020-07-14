انخفاض في الحرارة مع ظهور الشهيلي



المؤشر الايجابي في طقس اليوم الاثنين 14 جويلية 2020، هو الانخفاض النسبي المرتقب في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 29 و34 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 34 و38 داخل البلاد كما تصل إلى 40 بتوزر مع ظهور الشهيلي محليا.

مؤشرات نشاط الخلايا الرعدية بالمرتفعات الغربية بعد الظهر متواصلة ومن المتوقع ان تكون مصحوبة بامطار متفرقة..

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بعد الظهر بالجنوب، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بخليج قابس.

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