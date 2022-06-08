انخفاض في الحرارة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بانخفاض طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 29 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 36 و42 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.
يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية المجالات البحرية.
أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع تكونات رعدية ترافقها امطار متفرقة بعد الظهر بالوسط الغربي.
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