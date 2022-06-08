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انخفاض في الحرارة مع ظهور الشهيلي المؤشر الايجابي في طقس اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020، هو الانخفاض النسبي المرتقب في درجات الحر ...

طقس اليوم: الحرارة تصل إلى 44 درجة مع ظهور الشهيلي يكون الطقس اليوم الخميس 14 أوت 2014، مغشى بسحب قليلة على كامل البلاد. تكون الريح من ال ...

الحرارة تصل إلى 42 درجة مع ظهور الشهيلي يكون طقس اليوم الاثنين 26 جوان 2017، صاف إلى قليل السحب بأغلب الجهات. تكون الريح من القطاع ...

الحرارة تصل الى 43 درجة مع ظهور الشهيلي محليا تتراوح الحرارة القصوى خلال طقس اليوم الاحد 31 جويلية ، بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية و ...