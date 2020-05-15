انخفاض في الحرارة مع رياح تصل إلى 60 كلم/س

يتميز طقس اليوم الجمعة 15 ماي 2020، بمؤشر إيجابي هام وهو انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 24 و30 درجة بالمناطق الساحلية، تكون بين 32 و38 ببقية الجهات وتصل محليا إلى 43 بأقصى الجنوب مع هبوب رياح الشهيلي.

كما تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تكون مرفوقة بدواوير رملية محلية، ومن المتوقع أن تصل سرعتها القصوى إلى مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع غياب مؤشرات الأمطار.

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