انخفاض ملحوظ في الحرارة مع هبوب تيارات هوائية شمالية

يتميز طقس اليوم الجمعة، بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع توغل التيارات الهوائية الشمالية أكثر داخل البلاد لتتراوح القصوى بين 28 و34 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 35 و41 ببقية الجهات كما تصل إلى 44 بالبرمة وبرج الخضراء.
تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.
صحو مرتقب وسحب عابرة بأغلب الجهات.
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