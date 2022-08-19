انخفاض ملحوظ في الحرارة مع هبوب تيارات هوائية شمالية

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بداية من الغد: انخفاض حاد في الحرارة مع أمطار من المنتظر أن يشهد الطقس بعد ظهر اليوم الخميس، تقلّبات جوية عبر تيارات هوائية شمالية مع ...

اليوم وغدًا: أمطار هامة ورياح قوية مع انخفاض ملحوظ في الحرارة يتميز الوضع الجوي اليوم الجمعة وغدًا السبت 14 و15 ديسمبر 2018، بوصول كتل هوائية باردة إلى من ...

بداية من الغد: تدفق تيارات هوائية قوية إلى قوية جدّا أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له اليوم الجمعة، أنه بداية من يوم الغد السبت 16 ن ...

الليلة وغدًا: انخفاض ملحوظ في الحرارة مع أمطار بكميات هامة يتميز الوضع الجوي نتيجة لوصول كتل هوائية باردة إلى مناطقنا بداية من هذه الليلة وخلال يوم غدٍ ...