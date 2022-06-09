انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

سيشهد طقس اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 24 و31 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 32 و38 ببقية الجهات كما تصل إلى 43 بأقصى الجنوب.

وتُعتبر شدة الرياح من أبرز العناصر الجوية بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث تصل سرعتها إلى 70 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

طقس مغيم جزئيا الى قليل السحب بأغلب المناطق.

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