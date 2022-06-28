انخفاض ملحوظ للحرارة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بانخفاض ملحوظ ومرتقب للحرارة بالشمال والمناطق الساحلية لتتراجع القصوى إلى مستوى 37/30 درجة، في حين تتواصل مرتفعة ببقية الجهات حيث تتراوح بين 41 و48 درجة مع ظهور الشهيلي.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال.

ومن المتوقع تكوّن خلايا رعدية بالمرتفعات بعد الظهر ترافقها امطار مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة ، ببقية الجهات أجواء مغيمة جزئيا.

كلمات البحث :حرارة;طقس