انخفاض منتظر في الحرارة

اخر تحديث : 13/08/2021

طقس حرارة

يتميز طقس اليوم الجمعة 13 أوت 2021، بانخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 32 و38 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 40 و46 داخل البلاد مع ظهور الشهيلي.
أجواء عامة قليلة السحب مع تكونات رعدية ترافقها امطار متفرقة بالوسط الغربي بعد الظهر.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا بالجنوب اخر النهار كما تتجاوز سرعتها مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج بخليج قابس.


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