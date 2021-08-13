انخفاض منتظر في الحرارة

يتميز طقس اليوم الجمعة 13 أوت 2021، بانخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 32 و38 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 40 و46 داخل البلاد مع ظهور الشهيلي.

أجواء عامة قليلة السحب مع تكونات رعدية ترافقها امطار متفرقة بالوسط الغربي بعد الظهر.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا بالجنوب اخر النهار كما تتجاوز سرعتها مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج بخليج قابس.

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