انخفاض نسبة الفائدة المديرية

كشف البنك المركزي التونسي في إحصائيات نقدية واقتصادية ومالية نشرها مؤخرا، بأن نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي سجلت انخفاضا طفيفا، خلال شهر ديسمبر 2020، لتصبح في حدود 6.12 بالمائة، مقابل 6.13 بالمائة خلال شهر نوفمبر، ونسبة 6.30 بالمائة في شهر اكتوبر، و6.76 بالمائة، خلال شهر سبتمبر من السنة نفسها.

وأشار البنك إلى أن نسبة الفائدة المديرية هي الأدنى التي تم تسجيلها منذ شهر مارس 2018 (6.04 بالمائة).

وأرجع البنك هذا الانخفاض إلى تراجع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية، موفى سبتمبر 2020، لتصل الى حدود 6.25 بالمائة، وذلك قصد « المساهمة في توفير الظروف الملائمة لإنعاش الاستثمار واستعادة وتيرة النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي ».