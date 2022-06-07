انخفاض نسبي في الحرارة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بانخفاض نسبي منتظر في الحرارة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية حيث تتراوح القصوى بين 30 و36 درجة، تكون بين 38 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي كما تصل إلى 45 بتوزر وقبلي.

خلايا رعدية متوقع تكونها بالمرتفعات بعد الظهر ترافقها امطار مع إمكانية تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.

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