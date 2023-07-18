اندلاع حريق بغابة ملولة في طبرقة

اندلع ظهر اليوم الثلاثاء، حريق بغابة ملولة من معتمدية طبرقة بولاية جندوبة، وفق ما أعلنت الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة.
وقد تم توجيه 4 شاحنات إطفاء حماية مدنية و2 شاحنات تابعة للغابات من أجل السيطرة على الحريق ومنع انتشاره .
كما توجه المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة مصحوبا برئيس فرقة جندوبة ورئيس فرقة طبرقة على عين المكان عقب تلقي فرقة الحماية المدنية بطبرقة إعلاما على الساعة 12:45 عن بداية حريق بغابة بملولة طبرقة.
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