اندلاع حريق بغابة ملولة في طبرقة

اندلع ظهر اليوم الثلاثاء، حريق بغابة ملولة من معتمدية طبرقة بولاية جندوبة، وفق ما أعلنت الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة.

وقد تم توجيه 4 شاحنات إطفاء حماية مدنية و2 شاحنات تابعة للغابات من أجل السيطرة على الحريق ومنع انتشاره .

كما توجه المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة مصحوبا برئيس فرقة جندوبة ورئيس فرقة طبرقة على عين المكان عقب تلقي فرقة الحماية المدنية بطبرقة إعلاما على الساعة 12:45 عن بداية حريق بغابة بملولة طبرقة.

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