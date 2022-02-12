انضمام البنك المركزي التونسي إلى منصّة « بُنى » للمدفوعات العربية

أعلن البنك المركزي التونسي في بيان اصدره امس الجمعة، عن استكماله، مع نهاية شهر جانفي 2022، متطلبات الانضمام الفعلي الى منصة « بُنى » للمدفوعات العربية ليشكل ثاني بنك مركزي عربي يلتحق بالمنصة.

واضاف البنك انه قام بتوقيع اتفاقية المشاركة في المنصة واستوفى كافة المتطلبات التقنية والاختبارات اللازمة للربط عبر تعاون بين مصالحه وفريق العمل لدى منصة « بُنى ».

وتهدف منصة « بُنى » التي دخلت حيز التشغيل الكامل منذ شهر ديسمبر 2020 والمملوكة لصندوق النقد العربي الى تمكين المصارف المركزية والتجارية من ارسال واستقبال المدفوعات البينية بالعملات العربية والدولية.

وترنو منصة « بُنى » ، كذلك، الى المساهمة في مزيد تعزيز اندماج البني التحتية للدفع وتطوير المبادلات التجارية والمالية على مستوى المنطقة العربية .

ويسعى البنك المركزي من خلال الانضمام الى المنصة الى دعم افاق التعاون الاستثماري والتجاري بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والشركاء على الصعيدين العربي والدولي من خلال تيسير انجاز المعاملات المالية عبر الحدود.

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