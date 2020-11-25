انضمام تونس إلى الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات

أعلن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية مؤخرا، عن انضمام كل من تونس والسودان وموريتانيا إلى عضوية الاتحاد ليصل عدد الدول المنضوية تحت مظلته إلى 15 دولة.

وأكد أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية محمود يوسف الجراح أن الاتحاد يعمل ضمن منظومة عربية تهدف إلى المزج بين القطاعين العام والخاص العاملين في هذه الصناعة، مشيرا إلى أن الدول التي انضمت للاتحاد تمثلها جهات حكومية ما يسهم في دعم صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى دولهم من خلال استقطاب شركات القطاع الخاص وتوفير الدعم الحكومي للعاملين في هذا المجال.

واعتبر المتحدث بأن ذلك يعكس في الوقت ذاته أهمية الدور الإستراتيجي الحيوي الذي تلعبه صناعة المؤتمرات الدولية والمعارض في تطبيق سياسات الدول الانفتاحية وتنفيذ متطلبات التنمية الاقتصادية وفق الخطط المدروسة النابعة من برنامج عمل الحكومة في الدول المعنية .

يُشار إلى أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية تأسس عام 1995 برعاية جامعة الدول العربية، وهو أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، ويشارك في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد في نطاق جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية.

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