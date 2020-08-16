انطلاقا من الأربعاء المقبل: إيقاف الرحلات السياحية إلى مختلف شواطئ بنزرت

قرر والي بنزرت، محمد قويدر اليوم الأحد، إيقاف كل الرحلات السياحية على متن الحافلات، المتوجهة إلى مختلف شواطئ ولاية بنزرت، المنظمة منها أو غيرها بداية من يوم الأربعاء المقبل 19 أوت الجاري، وذلك في إجراء استباقي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الوالي بأن هذا القرار اتخذ بالتنسيق مع مختلف الاطراف بالهيئة الجهوية لمكافحة جائحة فيروس « كوفيد19″، ومع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، وهو يهدف إلى تأمين أهالي ومتساكني الجهة، وكذلك الزوار من مخاطر الاصابة بهذا المرض، خاصة بعد أن رصدت مختلف الأجهزة الرقابية الجهوية منها والمحلية غيابا تاما لكل مظاهر الالتزام بإجراءات البروتوكول الصحي الواجب من قبل هذه الرحلات.

كما تم، وفق الوالي، بالتوازي مع ذلك، رصد حالات اختناق مروري واكتظاظ يومي على مدار الـ24ساعة، مع غياب للتباعد الجسدي الذي من المفترض احترامه سواء على الطرقات أو في الشواطئ، داعيا المكونات المهنية و المنظماتية والجمعياتية والمجتمعية عموما وأيضا الإعلامية، إلى التفاعل الإيجابي مع مجهودات الأجهزة الرسمية في سبيل تأمين الصحة العامة للمواطنين، والحد من التداعيات السلبية القادمة لتطورات هذه الجائحة.

يشار إلى أن المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني كان وصف الوضع الوبائي في الجهة، بـ « المستقر » مع ضرورة رفع درجة اليقظة والانتباه، والتطبيق الصارم لاجراءات البروتوكول الصحي في الأماكن المغلقة، واحترام التباعد الجسدي في الاماكن العامة وغيرها من وسائل الوقاية .

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