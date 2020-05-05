ابتداءً من الغد: انطلاق رحلات إجلاء الطلبة العالقين بفرنسا

اخر تحديث : 05/05/2020

وزارة التعليم العالي تونس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم بعث خلية بالوزارة للسهر ومتابعة وضعية الطلبة التونسيين بالخارج في ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد ممن عبروا عن رغبتهم في العودة من الممنوحين وغير الممنوحين.
وقامت وزارة التعليم العالي في هذا الإطار بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والنقل وبالتنسيق مع البعثات الدبلماسية والجامعية لتونس بالبلدان المعنية .
وقد أقر سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم اجلاء الطلبة الراغبين في العودة وأن الأولوية القصوى ستكون باجلاء الطلبة غير المقيمين خاصة بفرنسا وبناءا عليه ستنطلق بداية من الغد 6 ماي 2020 رحلات اجلاء الطلبة العالقين بفرنسا حسب الرزنامة التالية:
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