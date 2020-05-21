انطلاقا من 4 جوان: فتح المساجد والنزل والمقاهي والمطاعم

إنتظمت صباح اليوم الخميس 21 ماي 2020، ندوة صحفيّة خصّصت لعرض إجراءات المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه والتدابير الخاصة بعطلة عيد الفطر المبارك بمشاركة كلّ من وزير الداخلية هشام المشيشي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبنى الجريبي ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم.

وإعتبرت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى أنّه لا ينبغي أن نغترّ بالنجاحات المحقّقة في مجال مكافحة فيروس كورونا وأنّ إمكانية الإنتكاسة لازالت قائمة وأنّه يتحتّم على الجميع الإلتزام بالإجراءات الحمائية كإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي ، كما إستعرضت جملة القرارات التي تمّ إتّخاذها على خلفيّة إجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس الكورونا أمس الإربعاء 21 ماي 2020.

وسيتم انطلاقا من يوم 04 جوان 2020 :

- فتح المساجد ودور العبادة

-فتح النزل والمقاهي والمطاعم السياحية بنسبة إستقبال 50 %

- إستئناف انشطة مراكز التكوين والمتاحف واروقة الفنون والمواقع الأثرية

- إستئناف تدريب النخبة الرياضية المعنية بالمسابقات

- إستئناف دروس طلبة التعليم العالي (08 جوان 2020)

- إستئناف النقل بين الجهات للطلبة ومهنيي التعليم العالي

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