انطلاق أولى جلسات العمل بين الحكومة واتحاد الشغل

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة الحوار الأولى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي.

وأكد رئيس الحكومة في افتتاح الجلسة، على تميز العلاقة التي تربط بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، مشددا على ان هذه العلاقة يجب ان تتجاوز مرحلة التعاون لتصل الى مرحلة الشراكة الحقيقية لقناعة الحكومة بدور الاتحاد في خلق مناخ اجتماعي سليم.

وشدٌد هشام مشيشي على الدور التاريخي لاتحاد الشغل، معتبرا أنه شريك اساسي وفاعل في كل المشاريع التي تطرحها الحكومة.

من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن المنظمة الشغيلة تمثل قوة اقتراح للحكومة ويدها مفتوحة من أجل مد يد المساعدة لها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة على البلاد وعلى المواطن.

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