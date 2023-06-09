انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو المدينة المنورة

توجه صباح اليوم الجمعة 09 جوان 2023، 251 حاجا تونسيا نحو المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) في رحلة انطلقت من مطار تونس قرطاج عبر الخطوط التونسية وهي أولى رحلات الحج لموسم 1044 هـ -2023 م ، والبالغ عددها 44 رحلة من مختلف المطارات التونسية.

وكان في توديع الحجيج القادمين من ولايتي باجة ونابل وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشائبي ووزير النقل، ربيع المجيدي وسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر وعدد من المسؤولين .

وعبّر الشائبي في تصريح صحفي عن الأمل في أن يكون موسم الحج لهذه السنة « متميزا نظرا لتوفر كل الظروف الملائمة « وبعد أن رفعت السلطات السعودية كل الإجراءات التي اتخذتها قبل نحو عامين جراء الحجر الصحي وتفشي جائحة كورونا. »

ويقدر عدد الحجيج التونسيين لهذه السنة 10982 حاجا في حين يبلغ عدد أفراد « مكتب حجاج تونس » 520 فردا وهم من المرشدين الدينيين والمرافقين وأفراد البعثة الصحية وشركة الخدمات الوطنيّة والإقامات وغيرها من الأطراف المتدخلة.

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