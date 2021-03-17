انطلاق أولى لقاءات بيت الحكمة بقرطاج

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء، بفضاء بيت الحكمة بقرطاج على انطلاق أولى لقاءات بيت الحكمة بحضور كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.

وترمي هذه اللقاءات إلى الانطلاق في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة من اجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

كلمات البحث :الحكومة;بيت الحكمة;خطة الإصلاح الاقتصادي