انطلاق أول قطار سريع في تونس على مسار الخط E بين محطتي برشلونة وبوقطفة

انطلق مساء أمس الجمعة 23 جويلية 2021، على طول مسار الخط E الرابط بين محطتي برشلونة و بوقطفة أول قطار سريع RFR بنجاح، وذلك قبل يومين من التاريخ النهائي المحدد سابقا لانطلاقه (يوم 25 جويلية 2021).

وسيمكّن هذا الخط من تقليص الضغط على النقل الحضري العمومي بالعاصمة عبر تيسير عملية تنقل المواطنين في أحياء ذات كثافة سكانية عالية في إطار منظومة نقل تؤمّن السلامة والراحة للمواطن، حيث يضم الخط E خمس محطات موزعة على مسار الخط وهي النجاح والطيران والزهور والحرايرية وبوقطفة.

وبخصوص التدشين الرسمي لهذا الإنجاز الوطني فقد كان من المقرّر يوم 25 جويلية الجاري الموافق لذكرى مرور 64 عاما على إعلان الجمهورية التونسية، ونظرا للوضع الصحي الراهن الذي تعيشه بلادنا فقد تم تأجيل تدشين الخط إلى موعد لاحق سيقع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد عاين معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك رفقة لطفي شوبا رئيس مدير عام شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة وبلقاسم الطايع رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية وعدد من إطارات الوزارة عملية انطلاق القطار السريع الخط E.

وأوصى الوزير بمواصلة العمل بنسق حثيث لاستكمال اللمسات الأخيرة لهذا المشروع ليكون جاهزا للاستغلال قبل موعد العودة المدرسية والجامعية، مذكرا بأن التدشين الرسمي سيكون خلال أسابيع، وذلك بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي.

كلمات البحث :برشلونة;بوقطفة;تونس;قطار سريع