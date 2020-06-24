انطلاق استغلال قسم الإستعجالي الجديد بمستشفى خير الدين بالكرم

أدى وزير الصحة عبد اللطيف المكي مساء اليوم الأربعاء 24 جوان 2020، زيارة ميدانية إلى المستشفى الجهوي خير الدين بالكرم أعطى خلالها إشارة انطلاق استغلال قسم الإستعجالي الجديد الذي تم إحداثه باعتمادات تقدر بمليون و700 ألف دينار.
كما عاين عبد اللطيف المكي خلال هذه الزيارة جاهزية مسلك كوفيد-19 الذي تمت تهيئته بالتعاون مع نادي روتاري، متوجها بعبارات التشجيع للإطارات الصحية العاملة بالمستشفى وداعيا إلى مزيد البذل وملازمة اليقظة والحرص على تأمين الخدمات الصحية والإحاطة بالمرضى في أحسن الظروف.
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