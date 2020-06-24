انطلاق استغلال قسم الإستعجالي الجديد بمستشفى خير الدين بالكرم

أدى وزير الصحة عبد اللطيف المكي مساء اليوم الأربعاء 24 جوان 2020، زيارة ميدانية إلى المستشفى الجهوي خير الدين بالكرم أعطى خلالها إشارة انطلاق استغلال قسم الإستعجالي الجديد الذي تم إحداثه باعتمادات تقدر بمليون و700 ألف دينار.

كما عاين عبد اللطيف المكي خلال هذه الزيارة جاهزية مسلك كوفيد-19 الذي تمت تهيئته بالتعاون مع نادي روتاري، متوجها بعبارات التشجيع للإطارات الصحية العاملة بالمستشفى وداعيا إلى مزيد البذل وملازمة اليقظة والحرص على تأمين الخدمات الصحية والإحاطة بالمرضى في أحسن الظروف.

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