انطلاق الاستقصاء بشأن إحداث محميات بحرية وساحلية

أعلنت وزارة البيئة في بلاغ لها اليوم الخميس، عن انطلاق الاستقصاء بشأن إحداث محميات بحرية وساحلية بكل من أرخبيل جالطة بولاية بنزرت وأرخبيل زمبرة بولاية نابل وأرخبيل قوريا بولاية المنستير وأرخبيل الكنايس بولاية صفاقس يوم 19 ماي 2021 ويتواصل على امتداد ثلاثين يوما.

ويتم إجراء الاستقصاء طبقا لأحكام القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية وعملا بقرار وزير الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 12 ماي 2020 المتعلق بإجراء استقصاء بشأن إحداث المحميات البحرية والساحلية.

وبينت الوزارة بأن البلاغات لإعلام العموم بهذا الإجراء تنشر بمقرات الولايات ومحاكم الناحية والبلديات والمعتمديات المعنية وبالصحف وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

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