انطلاق التسجيل عن بعد لتلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن عملية تسجيل تلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة من السنة الثانية إلى الباكالوريا ، سيكون انطلاقا من يوم 13 من سبتمبر إلى غاية ال 30 من الشهر ذاته عبر الموقع PRIVE.EDUCATION.TN.

وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل عن بعد إجبارية ليتمكن كل تلميذ بالمؤسسات التربوية الخاصة من الحصول على معرف وحيد.

ويكون الترسيم باتباع المراحل التالية:

1- الولوج للموقع http://prive.education.tn

2- فتح حساب ولي

3- تسجيل التلميذ

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