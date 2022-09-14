انطلاق التسجيل عن بعد لتلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة

اخر تحديث : 14/09/2022

مدرسة

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن عملية تسجيل تلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة من السنة الثانية إلى الباكالوريا ، سيكون انطلاقا من يوم 13 من سبتمبر إلى غاية ال 30 من الشهر ذاته عبر الموقع PRIVE.EDUCATION.TN.

وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل عن بعد إجبارية ليتمكن كل تلميذ بالمؤسسات التربوية الخاصة من الحصول على معرف وحيد.
ويكون الترسيم باتباع المراحل التالية:
1- الولوج للموقع http://prive.education.tn
2- فتح حساب ولي
3- تسجيل التلميذ


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق