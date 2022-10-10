انطلاق التسجيل لامتحان النوفيام دورة 2023 بداية من 17 أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2023، بداية من 17 أكتوبر الجاري وإلى غاية 16 نوفمبر المقبل، عبر الموقع الالكتروني www.neuf.edunet.tn.

ويتعين على المترشحين من تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام والتقني المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بالإضافة إلى المترشحين بصفة فردية لاجتياز الامتحانين المبادرة بالدخول إلى الموقع عند فتحه قصد التسجيل وسحب مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق اللازمة وتسليمه إلى إدارة المؤسسة في أجل أقصاه 21 نوفمبر المقبل أو المندوبية الجهوية بالنسبة إلى المترشحين بصفة فردية أو إرساله عن طريق البريد مضمون الوصول.

وتنطلق الاختبارات الكتابية لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2023، من 19 إلى 21 جوان 2023 ويعلن عن النتائج يوم 4 جويلية 2023.

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