انطلاق التسجيل للانتفاع بالسكن الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد

أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال في بلاغ له اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل، بداية من يوم الخميس 27 أوت الجاري، للانتفاع بالسكن الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة باكالوريا 2020، والموجهين إلى مؤسسة تعليم عالي بإحدى ولايات تونس الكبرى والكاف وجندوبة وباجة وبنزرت وسليانة وزغوان ونابل.

ودعا الديوان الطلبة الجدد الراغبين في التمتع بالسكن الجامعي، إلى المبادرة بتقديم مطالبهم على الموقع الرسمي لديوان الخدمات الجامعية للشمال: www.ooun.rnu.tn

ويتعين أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2020، وأن يتم تحديد ولاية الإقامة وبقية المعطيات بكل دقة عند تعمير مطلب السكن الجامعي بالفضاء الخاص بالطالب.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجّلة، في تاريخ يحدّد لاحقا بالموقع الرسمي لديوان الخدمات الجامعية للشمال، حسب نص البلاغ.

كلمات البحث :السكن الجامعي;تسجيل;طلبة