انطلاق التسجيل للحصول على نتائج التوجيه الجامعي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج التوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2022 اليوم على أن يتلقوا النتيجة يوم الأحد المقبل.

ويمكن للراغبين في الحصول على نتائج التوجيه الجامعي عبر الإساليات القصيرة، توجيه إرسالية قصيرة تتضمن النص التالي: « or » ثم « فراغ » ثم « رقم البكالوريا » إلى الرقم 85000.

وسيتم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة يوم الأحد 31 جويلية 2022، فيما سيتم نشرها على موقع التوجيه الجامعي يوم الإثنين 1 أوت 2022.

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