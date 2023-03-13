انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان

انطلقت اليوم الاثنين 13 مارس 2023، في تمام الساعة العاشرة صباحا، الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب الجديد وذلك بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم النشيد الوطني وذكر القائمة الإسمية كاملة للنواب الجُدد.

وترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا صالح المباركي وبمساعدة أصغرهم سنّا غسّان يامون وأصغرهنّ سنّا سيرين بوصندل، وذلك إلى حين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب.

وشدد النائب الرئيس للجلسة على أننا لا بد أن نعي أننا نعيش محطة مفصلية ثابتة في تونس يجب أن نبتعد فيها عن أي صراعات أو تجاذبات أو حسابات سياسية ضيقة .

كما أبرز النائب على أننا نواجه تحديات اقتصادية جسيمة للبلاد، مشددا على أن من أوكد واجباتنا العمل صلب المؤسسة التشريعية في كنف التشاركية مع مكونات السلطة التنفيذية من منطلق الايمان بوحدة الدولة .

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