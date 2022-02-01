انطلاق الحملات الوطنية للتلقيح ضد الأمراض الحيوانية

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الحملات الوطنية للتلقيح ضد الأمراض الحيوانية بكافة ولايات الجمهورية تنطلق ابتداء من الأسبوع الأول من شهر فيفري 2022 لتتواصل إلى موفى شهر أفريل 2022.

وتشمل هذه الحملات التلقيح ضد مرض الحمى القلاعية عند الأبقار والأغنام والماعز وضد مرض الجدري عند الإبل والأغنام وضد مرض الحمى المالطية عند الأغنام والماعز.

كما ذكّرت الوزارة أن هذه الحملات مجانية وإجبارية وأن فرق العمل الميداني تتنقل في جميع جهات الجمهورية للقيام بعمليات التلقيح سواء في مراكز تجميع الحيوانات أو بالاتجاه مباشرة إلى التجمعات السكنية حسب رزنامة جهوية حددت في الغرض.

ودعت الوزارة كل المربين للمساهمة الفعالة في إنجاح هذه الحملات بتجميع واصطحاب حيواناتهم للتلقيح وخاصة تسهيل عمل الفرق الميدانية للتلقيح.

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